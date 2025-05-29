В Самарской области закрыли дорогу для большегрузов в селе Подъем-Михайловка

В селе Подъем-Михайловка в самарском регионе идет капитальный ремонт дороги областного значения.
Из-за этого автомобили пустили в объезд дороги через село Подъем-Михайловка. Местным жителям это не понравилось.
Депутат и по совместительству местная жительница Наталья Кузнецова выступила резко против, потому что большегрузы разбивают дорогу и проходят рядом с социально-значимыми объектами.
Власти приняли решение переложить трубы на центральной улице села. Из-за этого грузовики не смогут проехать по данной дороге.
Конец работ запланирован на 1 сентября 2025 года.
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