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В Самарской области закрыли дорогу для большегрузов в селе Подъем-Михайловка

В селе Подъем-Михайловка в самарском регионе идет капитальный ремонт дороги областного значения.

В селе Подъем-Михайловка в самарском регионе идет капитальный ремонт дороги областного значения.

Из-за этого автомобили пустили в объезд дороги через село Подъем-Михайловка. Местным жителям это не понравилось.

Депутат и по совместительству местная жительница Наталья Кузнецова выступила резко против, потому что большегрузы разбивают дорогу и проходят рядом с социально-значимыми объектами.

Власти приняли решение переложить трубы на центральной улице села. Из-за этого грузовики не смогут проехать по данной дороге.

Конец работ запланирован на 1 сентября 2025 года.

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