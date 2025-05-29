Два зубренка родились на ферме у коров: как это возможно?

Как рассказал заместитель гендиректора по научной работе НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Павел Гештовт, в прошлом уже были случаи, когда зубры прибивались к стадам домашних коров. При этом у зубров и коров одинаковое число хромосом — 60. Оба принадлежат к семейству быков. Это означает, что они совместимы, хотя их гибриды и встречаются очень редко.