Два зубренка родились на ферме у коров: как это возможно?

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Зубренок родился на одном из молочно-товарных комплексов в Шарковщинском районе, сообщает «Сельская газета».
«В первые секунды после отела плод показался нам крайне крупным. Обычно телята рождаются весом около 30 килограммов, этот же весил почти 50. К сожалению, буренка не выжила, спасти удалось только малыша», — цитирует издание главного зоотехника комплекса Марину Хаданенок.
Зубренок оказался активным, вскоре начал бодать стены в домике, в который его поселили. Необычный питомец не сразу стал есть сено, а комбикорм употреблял нехотя.
Второй питомец.
Позже у другой коровы родился еще один зубренок, но он отличается от первого. Как отмечается в статье, «талия» у него от зубра, а цвет — черный. Второй зубренок живет с мамой.
Пока неизвестно, как сложится дальнейшая судьба питомцев. На ферме не исключают, что передадут их в зоопарк.
Кто отец?
Объяснение этой истории оказалось простым. Работники фермы рассказали, что рядом с полем, где пасутся коровы, обитает зубр. Ведет себя миролюбиво: не пугает ни людей, ни животных.
Как рассказал заместитель гендиректора по научной работе НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Павел Гештовт, в прошлом уже были случаи, когда зубры прибивались к стадам домашних коров. При этом у зубров и коров одинаковое число хромосом — 60. Оба принадлежат к семейству быков. Это означает, что они совместимы, хотя их гибриды и встречаются очень редко.