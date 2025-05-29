Замминистра природных ресурсов Краснодарского края арестовали

КРАСНОДАР, 29 мая — РИА Новости. Суд арестовал на два месяца первого замминистра природных ресурсов Кубани Александра Каинова, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба судов региона, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.
«Первомайским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Александра Каинова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судом ходатайство удовлетворено. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры- 2 месяца», — говорится в сообщении.
По версии следствия, летом 2023 года к фигуранту обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в изменении вступившего в законную силу приговора внуку его товарища. Тот был осужден к лишению свободы за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Ссылаясь на обширность своих связей, подозреваемый сообщил, что может повлиять на изменение приговора и назначение наказания, не связанного с лишением свободы. Взамен он потребовал 4 миллиона рублей — якобы для передачи должностным лицам.
В период с августа по сентябрь 2023 года подозреваемый получил от жителя Курганинского района через своего знакомого 3,8 миллиона рублей, 200 тысяч из общей суммы знакомый фигуранта оставил себе, сообщали в СУСК региона.