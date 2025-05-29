Ученые предупредили о сильной геомагнитной буре 29 мая — что ждать белорусам

Ученые сообщили, что сильная геомагнитная буря началась на Земле. Информацию о космической погоде опубликовали в Лаборатории солнечной астрономии Института прикладной геофизики РАН.
Так, ученые сообщили белорусам и другим жителям планеты о том, что магнитная буря, близкая к уровню G3, началась на Земле в четверг, 29 мая. Ее пиковая активность шла в ночные часы. Пик колебаний магнитного поля пришелся на интервал времени между 3 и 6 часами ночи по минскому времени.
О начале геомагнитной активности ученые предупреждали еще накануне из-за образования в атмосфере Солнца новых крупных корональных дыр.
Отмечается, что Земля расположится в области космического пространства с повышенной скоростью солнечного ветра до конца этой недели. И на протяжении всего этого времени риски магнитных бурь и геомагнитных возмущений будут оставаться высокими. Периодически будут возможны повторные всплески.
— Геомагнитное поле 29 мая будет умеренно возмущенное, а 30 мая — слабо возмущенное с отдельными периодами возмущения, — сказано в прогнозе космической погоды.
Между тем синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».
Еще власти сказали, что будет с урожаем яблок в Беларуси: «Из-за заморозков потеряли 30 тысяч тонн яблок». Также власти сказали, что торговые сети Беларуси должны вносить предоплату за овощи и фрукты.