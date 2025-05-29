Ученые предупредили о сильной геомагнитной буре 29 мая — что ждать белорусам

Так, ученые сообщили белорусам и другим жителям планеты о том, что магнитная буря, близкая к уровню G3, началась на Земле в четверг, 29 мая. Ее пиковая активность шла в ночные часы. Пик колебаний магнитного поля пришелся на интервал времени между 3 и 6 часами ночи по минскому времени.