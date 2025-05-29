Погибший ветеран СВО проработал вице-мэром Ставрополя восемь месяцев

Гурциев родился во Владикавказе 29 июня 1990 года, но детство провел в Ставрополе. В 2012 году окончил Военную академию связи имени маршала Буденного в Санкт-Петербурге по специальности «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», получив квалификацию «инженер». С 2007 года служил в Вооруженных силах РФ. Возглавлял Центр боевого управления авиацией. Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью Суворова, медалью Жукова.