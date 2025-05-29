Полпред президента России в СФО обсудил развитие электроэнергетического комплекса Сибири

Режим работы юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири, в том числе на отдельных территориях Иркутской области, обсуждался на рабочей встрече полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева и генерального директора филиала системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) Алексея Хлебова. Обсуждались также итоги прохождения осенне-зимнего периода 2024−2025 годов в регионах Сибири, основные направления развития электроэнергетического комплекса объединенной энергосистемы Сибири и другие актуальные вопросы повышения надежности электроснабжения потребителей.
Алексей Хлебов сообщил полпреду, что завершившийся осенне-зимний период во всех региональных энергосистемах Сибири прошел спокойно, без существенных технологических нарушений. Фиксировался рост электропотребления при производстве алюминия и добыче полезных ископаемых и угля. Потребление электроэнергии населением продолжает расти, в основном за счёт электроотопления. На территории Иркутской области максимум потребления электрической мощности снизился на 501 МВт по сравнению с зимой 2023−2024 годов. По мнению специалистов, это обусловлено введением сезонного запрета майнинговой деятельности и более тёплыми, чем обычно, температурами воздуха.
По мнению Анатолия Серышева, устойчивая работа электросетевого комплекса является основой стабильного функционирования промышленности и достижения национальных целей развития, обозначенных Президентом Российской Федерации.
— Важно продолжать наращивать усилия по правовому регулированию майнинговой деятельности. Сообща, вместе с органами власти, энергетиками, руководителями предприятий электросетевого комплекса находить решения, которые позволят гарантировать устойчивое и стабильное энергоснабжение потребителей, промышленности и инвестиционных проектов, — подчеркнул Анатолий Серышев.
Отдельно обсуждались перспективные планы развития объединенной энергосистемы Сибири, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.
Отметим, что Иркутская область является одним из наиболее энергоёмких регионов России и занимает лидирующие места по масштабам потребления электрической и тепловой энергии в стране. Это объясняется как энергоемкой промышленностью, действующей в регионе, так и суровыми климатическими условиями. За последние пять лет энергопотребление в регионе выросло в целом на 28%, а среди населения — на 42%. Существенную роль в этом процессе играет крайне высокая майнинговая нагрузка.
Как сообщил в своём Посланием о положении дел в регионе в 2024 году и основных направлениях работы на 2025 год губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, на начало 2025 года потребляемая майнинговыми фермами мощность составляла более 1000 МВт, из которых более 600 МВт приходилось на энергодефицитный юг региона.
— Согласно текущим прогнозам, к 2030 году дефицит электрической мощности в юго-восточной части Объединённой энергосистемы Сибири, в которую входит наш регион может достичь почти 3 ГВт. Это серьезный вызов, который требует быстрых оперативных решений как на региональном, так и федеральном уровнях, — отмечал в Послании глава Приангарья.
Игорь Кобзев напомнил, что на федеральном уровне приняты стратегические решения о строительстве новых генерирующих мощностей. К 2029 году планируется увеличение мощности ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском на 690 МВт.
Кроме того, Правительство Российской Федерации поддержало предложения Приангарья и ввело на период с 2025 до 2031 годы круглогодичный запрет майнинга в южной части Иркутской области. Это позволило минимизировать нагрузку на энергосистему и снизить риски введения графиков аварийных ограничений зимой. В том числе благодаря этой мере, а также тёплой зиме в регионе в отопительный период 2024—2025 годов снизилось количество технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса.
Для проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Иркутской области реализуются региональный проект «Энергоэффективность и развитие энергетики», а также комплекс процессных мероприятий по повышению энергоэффективности.