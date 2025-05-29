Полпред президента России в СФО обсудил развитие электроэнергетического комплекса Сибири

Отметим, что Иркутская область является одним из наиболее энергоёмких регионов России и занимает лидирующие места по масштабам потребления электрической и тепловой энергии в стране. Это объясняется как энергоемкой промышленностью, действующей в регионе, так и суровыми климатическими условиями. За последние пять лет энергопотребление в регионе выросло в целом на 28%, а среди населения — на 42%. Существенную роль в этом процессе играет крайне высокая майнинговая нагрузка.