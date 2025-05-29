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Нижегородский ученый Владимир Кочаровский стал академиком РАН

Сотрудник ИПФ РАН специализируется в области астрофизики.

Источник: Российская академия наук

Доктор физико-математических наук, сотрудник Института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде Владимир Кочаровский стал академиком Российской академии наук. Такое решение принято на общем собрании членов РАН.

Владимир Кочаровский — выпускник лицея № 40 Нижнего Новгорода, окончил Горьковский госуниверситет по специальности «Радиофизика и электроника». С 1978 года работает в Институте прикладной физики РАН, с 2011 года заведует отделом астрофизики и физики космической плазмы. Является российским лидером в области исследования различных типов источников экстремальных излучений во Вселенной. В 2006 году был избран членом-корреспондентом РАН по Отделению физических наук.

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые разработали эквивалент кожи для заживления ран.