Дело по массовому ДТП с участием автобуса и внедорожника в Омске передано в суд

По информации прокуратуры города, материалы направлены в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемой по делу проходит 44-летняя омичка, управлявшая внедорожником Toyota Land Cruiser Prado. Ей инкриминируется нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).
Авария произошла утром 15 сентября 2024 года на перекрёстке улицы 70 лет Октября. По версии следствия, водитель внедорожника не уступила дорогу автомобилю Lada Granta, двигавшемуся навстречу. В результате произошло столкновение, в которое также попал маршрутный автобус «Луидор», следовавший по маршруту № 344.
В результате ДТП пострадали 11 человек, находившихся в салоне автобуса. У пассажиров зафиксированы травмы различной степени тяжести. Одной из пострадавших — 78-летней женщине — был причинён тяжкий вред здоровью.
Обвиняемая свою вину не признала и возмещения ущерба потерпевшим не производила.
Теперь судьбу женщины будет решать суд. Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.