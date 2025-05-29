Дело по массовому ДТП с участием автобуса и внедорожника в Омске передано в суд

Авария произошла утром 15 сентября 2024 года на перекрёстке улицы 70 лет Октября. По версии следствия, водитель внедорожника не уступила дорогу автомобилю Lada Granta, двигавшемуся навстречу. В результате произошло столкновение, в которое также попал маршрутный автобус «Луидор», следовавший по маршруту № 344.