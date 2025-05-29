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В Перми в Русской классической школе «Андреевская» состоялся выпускной акт «Алые паруса»

По благословению главы Пермской митрополии митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия 28 мая состоялся выпускной акт «Алые паруса» для учащихся Русской классической школы «Андреевская» города Перми.

По благословению главы Пермской митрополии митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия 28 мая состоялся выпускной акт «Алые паруса» для учащихся Русской классической школы «Андреевская» города Перми. Торжественное мероприятие прошло в главном корпусе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.

В качестве почетного гостя на торжественном акте присутствовал глава Свердловского района города Перми Александр Коротких, который обратился к педагогам, учащимся и выпускникам с приветственным словом.

Присутствующих также приветствовал благочинный Первого городского церковного округа Пермской епархии протоиерей Александр Толокнов.

Затем директор РКШ «Андреевская» Ольга Толокнова поздравила выпускников с важным событием в их жизни и открыла театрализованно-концертную программу выпускного акта, в котором приняли учащиеся всех выпускных классов (4-й, 9-й и 11-й класс).

Выпускники начальной школы были посвящены в юнги, а выпускники старших классов исполнили прекрасные танцевальные композиции и трогательные песни по мотивам произведения Александра Грина.

В этот день выпускники в своем творчестве выражали благодарность педагогам и родителям, которые на протяжении многих лет помогали, обучали и сопровождали своих воспитанников и детей, направляя школьный корабль по волнам знаний.

Слова благодарности звучали в этот день и из уст родителей в адрес директора школы Ольги Толокновой, педагогов и духовника РКШ «Андреевская» священника Александра Мошкина, вложивших так много сил в дело образования и воспитания учащихся.

В завершение выпускного акта с приветственным словом к выпускникам обратился ректор Пермского гуманитарно-педагогического университета Константин Егоров, который также пожелал вступающим во взрослую жизнь вчерашним школьникам не оставлять процесс развития, много читать и рассуждать над своей жизнью.