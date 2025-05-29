Разработаны ДНК-тест на основе отечественных реагентов

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Новосибирского областного инновационного фонда, MyGenetics представляет собой платформу интерпретации генетических данных для персонализированной медицины. «Платформа позволяет собирать, структурировать и анализировать большие объемы научных и клинических данных, обрабатывать результаты генетических тестов (ПЦР, NGS) и представлять их как для неспециалистов в области генетики, например, для индивидуальных рекомендаций по питанию, спорту и косметологии, так и для профессионалов в сфере медицины», — добавили в пресс-службе.