Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт улицы Иркутская в Омске снова под угрозой срыва из-за автомобилей

Жители опасаются, что дорогу снова не починят из-за припаркованных автомобилей.

Источник: Аргументы и факты

В Омске снова планируется ремонт дороги на ул. Иркутской 4 июня. Об этом omsk.aif.ru сообщили жильцы дома № 70.

Однако ситуация с парковкой автомобилей остается напряженной. Местные жители опасаются, что из-за постоянных проблем с освобождением проезжей части долгожданный ремонт так и не будет выполнен.

Уже второй год жители этого района страдают от разбитой дороги, которая затрудняет проезд не только обычным автомобилям, но и спецслужбам.

В 2024 году ремонтные работы несколько раз откладывались из-за того, что водители паркуют свои машины прямо на проезжей части. Особенно остро проблема стоит в районе крупного колл-центра, сотрудники которого оставляют автомобили на ремонтируемом участке.

Очередная попытка заасфальтировать дорогу от улицы Куйбышева до дома 70 по улице Иркутская была запланирована на 7 мая, но и она сорвалась из-за заставленной машинами дороги. Приехавшие рабочие и сотрудники ДПС не смогли освободить проезд.