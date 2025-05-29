Ремонт улицы Иркутская в Омске снова под угрозой срыва из-за автомобилей

В Омске снова планируется ремонт дороги на ул. Иркутской 4 июня. Об этом omsk.aif.ru сообщили жильцы дома № 70.
Однако ситуация с парковкой автомобилей остается напряженной. Местные жители опасаются, что из-за постоянных проблем с освобождением проезжей части долгожданный ремонт так и не будет выполнен.
Уже второй год жители этого района страдают от разбитой дороги, которая затрудняет проезд не только обычным автомобилям, но и спецслужбам.
В 2024 году ремонтные работы несколько раз откладывались из-за того, что водители паркуют свои машины прямо на проезжей части. Особенно остро проблема стоит в районе крупного колл-центра, сотрудники которого оставляют автомобили на ремонтируемом участке.
Очередная попытка заасфальтировать дорогу от улицы Куйбышева до дома 70 по улице Иркутская была запланирована на 7 мая, но и она сорвалась из-за заставленной машинами дороги. Приехавшие рабочие и сотрудники ДПС не смогли освободить проезд.