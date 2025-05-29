В Уфе выберут «Мисс Республика Башкортостан-2025».

30 мая в ГКЗ «Башкортостан» при поддержке Всемирного Курултая башкир состоится финал XI регионального конкурса красоты «Мисс Республика Башкортостан-2025».
В финальном шоу участвует 10 девушек из разных уголков Башкортостана: Уфы, Сибая, Стерлитамака, разных районов республики. 10 финалисток были выбраны из более 50 девушек, прошедших кастинг, сообщили «Башинформу» организаторы.
На финальном шоу участницы продемонстрируют свои визитки, продефилируют в нарядах новой коллекции БХП «Агидель», покажут хореографический номер, выйдут в интеллектуальном туре и дефиле в вечерних платьях.
Конкурс является региональным партнером национального конкурса «Мисс Россия». Вход свободный.