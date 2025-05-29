Вода подмыла «дорожный пирог»: власти объяснили дефект на ул. Дадаева

«Яма появилась из-за повреждения отвода от дома бытовой канализации: вода подмыла “дорожный пирог” и как следствие просело покрытие. Мы это выяснили с помощью телеинспекции, которой проверили наши сети и уранина, который залили в провал, а потом через смотровой колодец хозбыта заметили выход красителя. Трубу починит её владелец, а наш подрядчик восстановит тротуар (это не гарантийный случай, поэтому большое ему спасибо за это)», — говорится в сообщении.