6-летняя девочка из Самары готовится побить рекорд по метанию ножей сквозь шары

Как оказалось, девочка занимается метание ножей с двух лет. Спустя год она уже стала рекордсменкой, когда поразила мишень 37 раз. В четыре года на счету Любавы уже было 24 парных попадания. А когда девочке было уже пять лет, он смогла уложиться за пять минут, поразив цель 75 раз.