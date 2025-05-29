6-летняя девочка из Самары готовится побить рекорд по метанию ножей сквозь шары

В Самаре живет, возможно, будущая четырехкратная рекордсменка России по метанию ножей. Шестилетняя Любава Яковлева в данный момент готовится побить свой очередной рекорд.
О маленькой рекордсменке из Самары пишет «Mash на спорте». В беседе с корреспондентами телеграм-канала отец 6-летней Любавы Яковлевой Андрей рассказал об уже побитых его дочерью рекордах.
Как оказалось, девочка занимается метание ножей с двух лет. Спустя год она уже стала рекордсменкой, когда поразила мишень 37 раз. В четыре года на счету Любавы уже было 24 парных попадания. А когда девочке было уже пять лет, он смогла уложиться за пять минут, поразив цель 75 раз.
«В семье Яковлевых метание ножей — традиция: отец — восьмикратный чемпион мира, дядя — двукратный, а мама — спортивный судья», — говорится в посте телеграм-канала.
По данным «Mash на спорте», Любава сейчас активно готовится к покорению нового рекорда. Девочка совершенствует свою технику, чтобы метать ножи в мишени в виде шаров с расстояния двух метров на скорость.
Следите за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме с помощью нашего телеграм-канала! Там до 1 июня мы проводим розыгрыш призов среди наших подписчиков.