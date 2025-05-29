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«Не мог назвать ни имени, ни адреса». Маленький мальчик гулял и потерялся в Могилеве

В Могилеве ребенок потерялся и оказался один на дороге.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве потерялся ребенок, которого обнаружили одного на проезжей части. Подробности сообщили в телеграм-канале «Милиция Беларуси. Мы — на страже».

Ребенок пропал в Могилеве 28 мая. К правоохранителям около 16.00 часов обратились очевидцы, сообщившие, что маленький мальчик находится на проезжей части, и он совершенно один.

— Ребенок выглядел растерянным, он не мог назвать ни своего имени, ни домашнего адреса, — прокомментировали в милиции.

Успокоив малыша, милиционеры сделали его фото и стали патрулировать ближайший район. К счастью, вблизи одной из детских площадок мальчика узнали. Оказалось, что маленький Сережа периодически гуляет на площадке. А потом рядом возникла и девушка — могилевчанка сказала, что она сестра мальчика, гуляла с ним, но потеряла из виду.

Мальчика вернули домой.

Ранее белорусские поисковики сказали о резонансных случаях пропажи детей в Беларуси: «Приехали искать более четырех тысяч человек».

Тем временем ученые предупредили о сильной геомагнитной буре 29 мая — что ждать белорусам.

Между тем синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».