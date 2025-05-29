«Не мог назвать ни имени, ни адреса». Маленький мальчик гулял и потерялся в Могилеве

В Могилеве потерялся ребенок, которого обнаружили одного на проезжей части. Подробности сообщили в телеграм-канале «Милиция Беларуси. Мы — на страже».
Ребенок пропал в Могилеве 28 мая. К правоохранителям около 16.00 часов обратились очевидцы, сообщившие, что маленький мальчик находится на проезжей части, и он совершенно один.
— Ребенок выглядел растерянным, он не мог назвать ни своего имени, ни домашнего адреса, — прокомментировали в милиции.
Успокоив малыша, милиционеры сделали его фото и стали патрулировать ближайший район. К счастью, вблизи одной из детских площадок мальчика узнали. Оказалось, что маленький Сережа периодически гуляет на площадке. А потом рядом возникла и девушка — могилевчанка сказала, что она сестра мальчика, гуляла с ним, но потеряла из виду.
Мальчика вернули домой.
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