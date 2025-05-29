«Не мог назвать ни имени, ни адреса». Маленький мальчик гулял и потерялся в Могилеве

Успокоив малыша, милиционеры сделали его фото и стали патрулировать ближайший район. К счастью, вблизи одной из детских площадок мальчика узнали. Оказалось, что маленький Сережа периодически гуляет на площадке. А потом рядом возникла и девушка — могилевчанка сказала, что она сестра мальчика, гуляла с ним, но потеряла из виду.