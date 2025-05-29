Yonhap: патрульный самолет P-3 ВМС Южной Кореи упал в горах

Как сообщило агентство Newsis, самолет военно-морских сил потерпел крушение недалеко от аэропорта города Пхохана около 13:50 (07:50 мск) по местному времени. В момент падения на его борту находились четыре человека. Пожарные уже прибыли на место происшествия, они проливают конструкции самолета. Выжил ли кто-то из членов экипажа — пока неясно, однако в экстренных службах допускают, что, скорее всего, все четверо погибли.