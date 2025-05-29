Врач-кардиолог Синкевич рассказала самарцам о влиянии курения на сердце

Медик из Самары Ольга Синкевич поделилась с самарцами информацией о влиянии курения табака на сердечно-сосудистую систему.
По словам Синкевич, именно курение является одним из основных факторов развития заболеваний сердца.
Врач рассказала как никотин влияет на сердце и сосуды:
— Повышает давление;
— Повреждает сосуды;
— Повышает уровень холестерина;
— Развивает тромбоз;
— Вызывает системное воспаление.
Отдельно кардиолог отметила, что курение электронных сигарет также очень опасно.
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