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Врач-кардиолог Синкевич рассказала самарцам о влиянии курения на сердце

Медик из Самары Ольга Синкевич поделилась с самарцами информацией о влиянии курения табака на сердечно-сосудистую систему.

Медик из Самары Ольга Синкевич поделилась с самарцами информацией о влиянии курения табака на сердечно-сосудистую систему.

По словам Синкевич, именно курение является одним из основных факторов развития заболеваний сердца.

Врач рассказала как никотин влияет на сердце и сосуды:

— Повышает давление;

— Повреждает сосуды;

— Повышает уровень холестерина;

— Развивает тромбоз;

— Вызывает системное воспаление.

Отдельно кардиолог отметила, что курение электронных сигарет также очень опасно.

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