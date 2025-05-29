Один из самых больших фонтанов Петербурга открыли в Линейном парке

«Сегодня у нас действительно доброе утро. Мы открываем вторую очередь Линейного парка, и его главная доминанта — музыкальный световой фонтан. Сегодня мы не придумали название для этого парка. Линейный парк — это условное название. Я предлагаю василеостровцам проголосовать за название, вместе решить, какое название выбрать для этого большого парка», — сказал Александр Беглов.