Один из самых больших фонтанов Петербурга открыли в Линейном парке

Новый фонтан стал самым большим в Василеостровском районе и вторым по величине в городе после фонтана на Московской площади.
«Сегодня у нас действительно доброе утро. Мы открываем вторую очередь Линейного парка, и его главная доминанта — музыкальный световой фонтан. Сегодня мы не придумали название для этого парка. Линейный парк — это условное название. Я предлагаю василеостровцам проголосовать за название, вместе решить, какое название выбрать для этого большого парка», — сказал Александр Беглов.
В открытии также приняли участие спикер петербургского Законодательного собрания Александр Бельский, вице-губернатор Евгений Разумишкин и глава администрации Василеостровского района Михаил Соболев. Перед запуском в чаше фонтана и вокруг него танцевали дети.
Фонтан будет работать ежедневно с 9:00 до 22:00, предусмотрена шоу-программа по понедельникам, средам и пятницам с 19:30 до 20:00. Он находится в части парка, которую называют сквером Александра Володина.
Современный фонтан построили в рамках второго этапа благоустройства Линейного парка. Фонтан был подключен ко всем системам, проверен и настроен еще в ноябре 2024 года. Сейчас его запустили в штатном режиме.
В фонтане 135 форсунок, которые расположены в шесть контуров. Он оснащен системой управления, позволяющей настраивать каждую насадку отдельно. При его создании проложили более 1,5 км трубопроводов. Чаша облицована серым гранитом.
На установку оборудования контрактом было предусмотрено 130,5 миллиона рублей. Общая стоимость второго этапа благоустройства парка составила 464,5 миллиона рублей.
В этом году благоустройство Линейного парка продолжается: будет проведен третий этап, на участке от площади Беллинсгаузена до Мичманской улицы. Здесь организуют велосипедные и прогулочные маршруты, зоны отдыха, установят детские и спортивные площадки.
В Смольном отмечают, что проект Линейного парка подчеркивает стремление Санкт-Петербурга к созданию единого зеленого каркаса города, расширению доступных и современных пространств для отдыха. За шесть лет в городе построено и восстановлено более 60 фонтанов, благоустроено почти триста общественных пространств.
Проект Линейного парка включает в себя зеленые участки вдоль ЗСД и реки Смоленки от Наличной улицы. Помимо сквера Александра Володина, это безымянные скверы вдоль Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей, зоны вдоль Морской набережной. Общая площадь парка составит больше 22 га. Благоустройство было профинансировано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Линейном парке заменяли деревья, высохшие после первого этапа благоустройства, на здоровые.