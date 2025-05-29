Дума Владивостока утвердила отчет о бюджете 2024 и поддержала ключевые инициативы

В ходе заседания Дума утвердила передачу в госсобственность четырех земельных участков на острове Русский — один из них для музея имени Арсеньева, три других — под строительство второй очереди кампуса ДВФУ. С другой стороны, из государственной собственности в муниципальную переданы 20 сборно-разборных металлодетекторов для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Также были переданы инженерные сети в районе «Снеговая падь».