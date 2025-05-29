Дума Владивостока утвердила отчет о бюджете 2024 и поддержала ключевые инициативы

Так, городской бюджет за 2024 год исполнен с профицитом 10,7 млн рублей. Доходы составили 30,8 млрд (93,3% от плана), расходы — 30,79 млрд (90,8%). Более половины средств — 16,7 млрд рублей — направлены на социально-культурную сферу. Также депутаты согласовали финансовую помощь МУП «Центральный» в размере 54,6 млн рублей для предотвращения банкротства.
Как отметил председатель Думы Владивостока Андрей Брик, утвержденный депутатами отчет об исполнении бюджета — важный ориентир для планирования работы в 2025 году. «Бюджет в 30 миллиардов рублей позволяет нам выполнять все социальные обязательства и развивать город», — подчеркнул Андрей Брик.
Говоря о финансовой помощи МУП «Центральный», председатель Думы добавил, что предприятие играет важную роль в обеспечении жилищно-коммунального обслуживания домов, которые не берут в работу частные управляющие компании. Поддержка «Центрального» позволит сохранить услуги для жителей, проживающих в ветхом жилье и стоящих в очереди на переезд в новое.
Также депутаты утвердили меры поддержки студентов, заключивших договоры о целевом обучении с администрацией Владивостока. Размер стипендии составит 4,5 тысячи рублей в месяц. После окончания учебы выпускники будут трудоустроены в мэрию.
По словам заместителя председателя комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока Станислава Примаченко, новые меры позволят городской администрации формировать будущий кадровый резерв. Причем на стипендии могут претендовать студенты любых направлений. Однако для начала им необходимо пройти конкурс, после чего администрация по критериям выберет кандидатов.
В ходе заседания Дума утвердила передачу в госсобственность четырех земельных участков на острове Русский — один из них для музея имени Арсеньева, три других — под строительство второй очереди кампуса ДВФУ. С другой стороны, из государственной собственности в муниципальную переданы 20 сборно-разборных металлодетекторов для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Также были переданы инженерные сети в районе «Снеговая падь».
Депутаты внесли изменения в перечень имущества, предназначенного для поддержки малого и среднего предпринимательства. В него включены новые помещения по адресам: проспект Красного Знамени, 118а и ул. Овчинникова, 10. Из перечня исключены четыре объекта: два — в связи с их выкупом арендаторами, два других — переданы организациям патриотической направленности. Утверждены условия приватизации двух муниципальных помещений, арендуемых субъектами малого бизнеса.
Дополнен перечень жилых помещений коммерческого использования. В него вошли еще 21 объект. Одно помещение было исключено из списка в связи с аварийным состоянием здания.
Кроме этого, на заседании Дума утвердила новый состав Общественной молодежной палаты. В него вошли 15 представителей общественных объединений и учебных заведений в возрасте от 14 до 35 лет. Срок полномочий палаты составляет два года.