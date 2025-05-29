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В Иркутской области собираются построить 78 ФАПов и врачебных амбулаторий

Губернатор Игорь Кобзев озвучил планы на ближайшие пять лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Планы по строительству новых медицинских учреждений озвучил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время расширенного заседания итоговой коллегии регионального минздрава. Так, по словам главы региона, на территории Приангарья в ближайшую пятилетку должны появиться 15 крупных объектов здравоохранения, а также 78 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Уже в этом году должны закончить возведение участковой больницы в Братском районе, детской и взрослой поликлиник в Иркутске. Новые женские консультации откроются в семи районах Иркутской области, а два перинатальных центра получат новое оборудование.

Кроме того, Игорь Кобзев подчеркнул особую важность в работе с кадрами. Меры по привлечению новых специалистов будут предложены в концепции развития здравоохранения в северных территориях, которая сейчас находится в стадии разработки. В документе должны найти отражения мероприятия на ближайшие пять лет.