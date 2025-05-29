В Иркутской области собираются построить 78 ФАПов и врачебных амбулаторий

Кроме того, Игорь Кобзев подчеркнул особую важность в работе с кадрами. Меры по привлечению новых специалистов будут предложены в концепции развития здравоохранения в северных территориях, которая сейчас находится в стадии разработки. В документе должны найти отражения мероприятия на ближайшие пять лет.