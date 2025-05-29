Лукашенко в прямом эфире проведет первое совещание с новым правительством

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 мая проведет первое совещание с обновленным составом белорусского правительства, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Совещание с новым Кабмином белорусский лидер проведет в прямом эфире белорусского телевидения. Также в пресс-службе сказали, что на совещании будут озвучены ключевые направления белорусского правительства на ближайший период.
— Список вопросов очень разнообразный, — проанонсировал телеграм-канал «Пул Первого».
Тем временем глава Администрации президента Крутой проанонсировал встречу Лукашенко и Путина через месяц.
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