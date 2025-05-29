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Лукашенко в прямом эфире проведет первое совещание с новым правительством

Первое совещание Лукашенко с новым правительством состоится в прямом эфире белорусского ТВ.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 мая проведет первое совещание с обновленным составом белорусского правительства, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Совещание с новым Кабмином белорусский лидер проведет в прямом эфире белорусского телевидения. Также в пресс-службе сказали, что на совещании будут озвучены ключевые направления белорусского правительства на ближайший период.

— Список вопросов очень разнообразный, — проанонсировал телеграм-канал «Пул Первого».

Тем временем глава Администрации президента Крутой проанонсировал встречу Лукашенко и Путина через месяц.

Еще мы писали, что госсекретарь Совбеза Вольфович сказал о местах размещения «Орешника» в Беларуси. Также глава Совбеза Вольфович сказал о причине снижения масштаба учений «Запад-2025»: «Решение Минска и Москвы».