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«Больше гостей, чем на Универсиаде»: Всемирный фестиваль молодежи может пройти в Красноярске

Красноярск подал заявку на проведение Всемирного фестиваля молодёжи.

Источник: Правительство Красноярского края

Красноярск может стать площадкой для Всемирного фестиваля молодёжи. Об этом рассказал губернатор края Михаил Котюков во время ежегодного послания.

В прошлом году фестиваль прошел в Сочи. По итогам форума президент страны Владимир Путин решил, что такие события будут проходить в стране регулярно.

«Заявку на проведение следующего фестиваля подал Красноярский край. Сейчас мы участвуем в конкурсе, идут большие и сложные обсуждения. Если эта инициатива будет поддержана, нам предстоит принять 10 тысяч участников, из них 5000 — из других стран. Такого количества гостей в истории края еще не было. Ни на Универсиаде, ни на Спартакиаде народов СССР», — сказал губернатор Михаил Котюков.

Глава региона отметил, что это «крайне грандиозная задача», которая дает возможности для развития университетов и инфраструктуры города.

«Нужно серьезно готовиться к этому событию, с учетом опыта организации крупных мероприятий. Надеюсь, мы активно объединим усилия города, края, федеральных органов и молодежных учреждений», — заявил Котюков.

Напомним, в прошлом году Всемирный фестиваль молодежи объединил молодых лидеров в сферах науки, образования, политики, международных отношений, волонтерства, спорта, предпринимательства и культуры. Фестиваль в Сочи посетила делегация Красноярского края.