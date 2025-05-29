«Больше гостей, чем на Универсиаде»: Всемирный фестиваль молодежи может пройти в Красноярске

Красноярск может стать площадкой для Всемирного фестиваля молодёжи. Об этом рассказал губернатор края Михаил Котюков во время ежегодного послания.
В прошлом году фестиваль прошел в Сочи. По итогам форума президент страны Владимир Путин решил, что такие события будут проходить в стране регулярно.
«Заявку на проведение следующего фестиваля подал Красноярский край. Сейчас мы участвуем в конкурсе, идут большие и сложные обсуждения. Если эта инициатива будет поддержана, нам предстоит принять 10 тысяч участников, из них 5000 — из других стран. Такого количества гостей в истории края еще не было. Ни на Универсиаде, ни на Спартакиаде народов СССР», — сказал губернатор Михаил Котюков.
Глава региона отметил, что это «крайне грандиозная задача», которая дает возможности для развития университетов и инфраструктуры города.
«Нужно серьезно готовиться к этому событию, с учетом опыта организации крупных мероприятий. Надеюсь, мы активно объединим усилия города, края, федеральных органов и молодежных учреждений», — заявил Котюков.
Напомним, в прошлом году Всемирный фестиваль молодежи объединил молодых лидеров в сферах науки, образования, политики, международных отношений, волонтерства, спорта, предпринимательства и культуры. Фестиваль в Сочи посетила делегация Красноярского края.