«Больше гостей, чем на Универсиаде»: Всемирный фестиваль молодежи может пройти в Красноярске

«Заявку на проведение следующего фестиваля подал Красноярский край. Сейчас мы участвуем в конкурсе, идут большие и сложные обсуждения. Если эта инициатива будет поддержана, нам предстоит принять 10 тысяч участников, из них 5000 — из других стран. Такого количества гостей в истории края еще не было. Ни на Универсиаде, ни на Спартакиаде народов СССР», — сказал губернатор Михаил Котюков.