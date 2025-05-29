Теплый свет и физические нагрузки: как засыпать легче и быстрее

Врач Татьяна Шаповаленко и диетолог Эльвира Фесенко рассказали о правиле «10−3−2−1», которое может помочь избавиться от проблем со сном. За 10 часов до сна необходимо отказаться от кофеиносодержащих напитков, за три часа — от еды, за два часа — прекратить заниматься рабочими делами, а за час — перестать использовать телефон. Какие еще способы могут помочь легче и быстрее заснуть, «Вечерняя Москва» узнала у врача отделения медицины сна Алены Гавриловой.