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В Уфе на три дня перекроют движение на Менделеева

Ограничение будет действовать с 30 мая по 2 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе временно изменяется схема движения транспорта на улице Менделеева в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводных сетях. Соответствующее решение принято городской администрацией.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой мэрии, ограничения будут действовать с 30 мая по 2 июня 2024 года. В зону проведения работ попадают:

— участок у пересечения с улицей Минигали Губайдуллина;

— крайняя правая полоса движения в направлении улицы Сагита Агиша;

— левая и центральная полосы в сторону улицы Бакалинской.

Городские власти рекомендуют жителям и гостям Уфы учитывать эти изменения при планировании маршрутов и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.

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