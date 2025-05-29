В Уфе на три дня перекроют движение на Менделеева

В Уфе временно изменяется схема движения транспорта на улице Менделеева в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводных сетях. Соответствующее решение принято городской администрацией.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой мэрии, ограничения будут действовать с 30 мая по 2 июня 2024 года. В зону проведения работ попадают:
— участок у пересечения с улицей Минигали Губайдуллина;
— крайняя правая полоса движения в направлении улицы Сагита Агиша;
— левая и центральная полосы в сторону улицы Бакалинской.
Городские власти рекомендуют жителям и гостям Уфы учитывать эти изменения при планировании маршрутов и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.
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