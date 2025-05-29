В РЭКе Омской области рассказали о нюансах индексации тарифов на ЖКУ

С 1 июля 2025 года в Омской области произойдет плановая индексация тарифов на коммунальные услуги. В РЭКе пояснили, что тарифы вырастут только на пять основных видов коммунальных услуг: водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, а также вывоз мусора. Жилищные услуги, стоимость которых уже была скорректирована в январе 2025 года, останутся без изменений, так как они не подлежат государственному регулированию.
По данным Региональной энергетической комиссии (РЭК), совокупный платеж за коммунальные услуги в среднем по области увеличится на 14%. Однако для защиты населения от чрезмерного роста расходов правительство установило предельный индекс повышения в размере 2,1%. Для сравнения: в соседних регионах, таких как Кемеровская область, Алтайский край и Новосибирская область, рост тарифов составит от 16% до 22%.
Для наглядности: если в июне вы платили за коммунальные услуги 3000 рублей, то с июля ваш платеж может увеличиться максимум на 483 рубля. Это повышение учитывает все услуги, входящие в общий набор коммунальных ресурсов. Рост тарифов связан с необходимостью модернизации и ремонта коммунальной инфраструктуры, а также с повышением цен на сырье, топливо и строительные материалы. Кроме того, влияние оказывает ежегодная индексация минимальной заработной платы.
При этом важно отметить, что тарифы могут повышаться на разный процент, но совокупный платеж ограничен установленными индексами. Чтобы не допустить превышения этих лимитов, РЭК устанавливает льготные тарифы для населения. Разницу между экономически обоснованными и льготными тарифами компенсируют из регионального бюджета.
Примеры новых тарифов:
Стоимость питьевой воды для потребителей АО «ОмскВодоканал» вырастет с 24,37 до 27,78 рублей за кубический метр.
Тариф на теплоснабжение для абонентов АО «Омск РТС» составит 2637,94 рублей за Гкал (в первом полугодии он был 2362,76 рублей).
Электроэнергия для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, подорожает до 6,27 рублей за кВт·ч.
В РЭКе Омской области пояснили, что все тарифы проходят строгую проверку на предмет включения экономически необоснованных расходов. Кроме того, в регионе сохраняются все меры социальной поддержки по оплате ЖКУ. В декабре прошлого года помощь получили около 254 тысяч человек, а общая сумма выплат составила 3,8 млрд рублей. Поддержка предоставляется участникам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, инвалидам, многодетным семьям и другим льготным категориям граждан. А льготные тарифы на вывоз мусора будут установлены до конца июня.