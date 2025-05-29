В РЭКе Омской области рассказали о нюансах индексации тарифов на ЖКУ

С 1 июля 2025 года в Омской области произойдет плановая индексация тарифов на коммунальные услуги. В РЭКе пояснили, что тарифы вырастут только на пять основных видов коммунальных услуг: водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, а также вывоз мусора. Жилищные услуги, стоимость которых уже была скорректирована в январе 2025 года, останутся без изменений, так как они не подлежат государственному регулированию.