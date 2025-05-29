Битва за сердце: в Приморье спасли подростка с тяжёлым диагнозом

В Приморье специалисты сразу нескольких медучреждений объединили усилия, чтобы спасти 16-летнего пациента с подозрением на миокардит — воспалительное поражение сердечной мышцы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Владивостокская скорая».
Отмечается, что сигнал о срочной госпитализации подростка поступил 9 мая в Территориальный центр медицины катастроф Владивостока из Уссурийской центральной городской больницы. Состояние ребёнка требовало немедленной перевозки в Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи.
В Уссурийск направили реанимационную бригаду. После осмотра ребёнка медики приняли решение о медицинской эвакуации. Мальчика транспортировали в краевую столицу, доставив в стационар без ухудшения состояния.
В ККЦ СВМП пациенту оказали необходимую помощь в специализированном отделении детской кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Сейчас его состояние стабилизировано, подросток выписан. В дальнейшем он будет наблюдаться у кардиолога в краевой детской поликлинике.
Напомним, во Владивостоке врачи несколько дней боролись за жизнь 14-летней девочки с угрожающим диагнозом. В детское инфекционное отделение она поступила в крайне тяжёлом состоянии. Осмотрев подростка, медики диагностировали скарлатину в тяжёлой атипичной форме, осложнённую внебольничной пневмонией, сепсисом и инфекционно-токсическим шоком.