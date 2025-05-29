Битва за сердце: в Приморье спасли подростка с тяжёлым диагнозом

В ККЦ СВМП пациенту оказали необходимую помощь в специализированном отделении детской кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Сейчас его состояние стабилизировано, подросток выписан. В дальнейшем он будет наблюдаться у кардиолога в краевой детской поликлинике.