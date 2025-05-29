Красноярский театр оперы и балета отправляется на гастроли на Дальний Восток

Труппа Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского отправляется во Владивосток с гастролями, которые продлятся с 2 по 15 июня. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
В рамках поездки театр представит свои лучшие спектакли, включая балеты «Катарина, или Дочь разбойника», «Спартак» и «Катарсис Данте», а также оперы «Севильский цирюльник» и «Лакме».
По словам директора театра Светланы Гузий, это будет первое выступление Красноярского театра на Приморской сцене. Она отметила, что масштаб гастролей впечатляет: на Дальний Восток отправятся более трехсот человек, а также восемь фур с декорациями весом по пять тонн каждая. Кроме того, во Владивосток будет доставлено около тысячи костюмов.
В то же время, с 28 мая по 8 июня, на сцене Красноярского театра оперы и балета пройдет программа Приморской сцены Мариинского театра, которая представит свои постановки как для детей, так и для взрослых. В репертуаре будут балеты «Конёк-горбунок», «Жар-Птица» и «Федра», а также оперы «Дон Паскуале», «Паяцы» и «Иоланта».
Художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев подчеркнул, что красноярский зритель сможет увидеть настоящий балетный театр от одной из самых гастролирующих трупп в стране. Он добавил, что спектакли были созданы с яркостью и зрелищностью.
Обменные гастроли стали возможны благодаря поддержке Министерства культуры Красноярского края и федеральной программы «Большие гастроли».
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