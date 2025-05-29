Красноярский театр оперы и балета отправляется на гастроли на Дальний Восток

По словам директора театра Светланы Гузий, это будет первое выступление Красноярского театра на Приморской сцене. Она отметила, что масштаб гастролей впечатляет: на Дальний Восток отправятся более трехсот человек, а также восемь фур с декорациями весом по пять тонн каждая. Кроме того, во Владивосток будет доставлено около тысячи костюмов.