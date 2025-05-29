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Космонавт Антон Шкаплеров открыл уникальный арт-объект в горах Сочи

На самом высоком пике горного курорта «Роза Хутор» появился новый светозвуковой арт-объект под названием «Источник энергии». Его установка прошла 28 мая на отметке 2320 метров над уровнем моря, что делает это место самой высокой обзорной площадкой в Сочи.

Источник: соцсети

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители туристических ведомств из семи стран СНГ, которые собрались на заседание Совета по туризму. Особым гостем стал космонавт-испытатель, Герой России Антон Шкаплеров, который первым прикоснулся к арт-объекту и запустил его работу.

«Источник энергии» — это более 3,5 метра высотой конструкция, позволяющая посетителям почувствовать энергетическое поле Кавказских гор. Сенсоры арт-объекта реагируют на прикосновения, создавая уникальные световые и звуковые эффекты, символизирующие мощь и красоту природы хребта Аибга. Теперь туристы смогут не только наслаждаться видами, но и взаимодействовать с горами на новом уровне.