Космонавт Антон Шкаплеров открыл уникальный арт-объект в горах Сочи

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители туристических ведомств из семи стран СНГ, которые собрались на заседание Совета по туризму. Особым гостем стал космонавт-испытатель, Герой России Антон Шкаплеров, который первым прикоснулся к арт-объекту и запустил его работу.



«Источник энергии» — это более 3,5 метра высотой конструкция, позволяющая посетителям почувствовать энергетическое поле Кавказских гор. Сенсоры арт-объекта реагируют на прикосновения, создавая уникальные световые и звуковые эффекты, символизирующие мощь и красоту природы хребта Аибга. Теперь туристы смогут не только наслаждаться видами, но и взаимодействовать с горами на новом уровне.