В Иркутской области подорожали продукты 0,6%

Если говорить о продуктах, то больше всего в апреле в нашем регионе подорожали чай, кофе и какао. В странах-поставщиках снизился урожай, поэтому на мировых рынках выросли цены на кофейные зерна, какао-бобы и сам чай. Вместе с тем, цены на некоторые продукты снизились, — прокомментировал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.