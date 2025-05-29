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В Иркутской области подорожали продукты 0,6%

Больше всего цены взлетели на чай, кофе и какао.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Апрель принес иркутским покупателям новые ценовые сюрпризы. Согласно свежим данным Росстата, цены в регионе выросли на 0,6%. Но не все продукты питания одинаково ударили по бюджету жителей. Об этом сообщили в управлении Банка России Иркутской области.

Чай, кофе и какао лидируют в печальном рейтинге подорожавших товаров. Яйца продолжают радовать снижением цен благодаря увеличению производства, а макароны и крупы стали доступнее из-за хорошего урожая.

Если говорить о продуктах, то больше всего в апреле в нашем регионе подорожали чай, кофе и какао. В странах-поставщиках снизился урожай, поэтому на мировых рынках выросли цены на кофейные зерна, какао-бобы и сам чай. Вместе с тем, цены на некоторые продукты снизились, — прокомментировал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Годовая инфляция в области застыла на отметке 9,8%, что чуть ниже общероссийского показателя (10,2%). Однако Банк России не собирается снижать ставки, пока инфляция не вернется к целевым 4%. Особенно заметно подорожали услуги в сферах туризма, оздоровительного отдыха и пассажирских перевозок.