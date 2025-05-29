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С 1 июня снимут нерестовый запрет на ловлю рыбы в Ростовской области

Ограничения на рыбную ловлю отменят в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июня 2025 года в Ростовской области снимут ряд нерестовых ограничений на ловлю рыбы. Об этом сообщают в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Речь идет о запретах, действовавших в течение двух месяцев на реках Аксай, Тузлов, Грушевка, Койсуг, на ерике Караич и Махинском лимане.

При этом после снятия ограничений заниматься добычей рыбы все равно нельзя будет на некоторых других участках водоемов в связи с иными требованиями Правил рыболовства.

В частности, до 1 июня все еще не стоит выходить на воду в Цимлянском водохранилище (от плотины Цимлянской ГЭС до ж/д моста около станции Ложки) и на реке Дон (выше устья реки Иловля). Исключение в этих случаях составляет вылов с берега. Также до 15 июня не следует использовать блесну на реке Дон, от водозабора Семикаракорского консервного завода до верхней оконечности острова Раздорского. Рыбакам следует придерживаться суточной нормы вылова.

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