С 1 июня снимут нерестовый запрет на ловлю рыбы в Ростовской области

В частности, до 1 июня все еще не стоит выходить на воду в Цимлянском водохранилище (от плотины Цимлянской ГЭС до ж/д моста около станции Ложки) и на реке Дон (выше устья реки Иловля). Исключение в этих случаях составляет вылов с берега. Также до 15 июня не следует использовать блесну на реке Дон, от водозабора Семикаракорского консервного завода до верхней оконечности острова Раздорского. Рыбакам следует придерживаться суточной нормы вылова.