Экс-игрок «Зенита» Файзулин уверен: будущее «Акрона» во многом зависит от Дзюбы

Бывший футболист сборной и петербургской команды высказался о результатах «молодых и звонких» в дебютном сезоне Российской Премьер-лиги.
Подопечные Заура Тедеева завершили минувший розыгрыш РПЛ на девятой строчке с 35 очками. По словам Виктора Файзулина, «красно-черные» удачно выступили. Но добавил: пока рано говорить, что клуб закрепился в элите.
«Больше станет понятно после следующего сезона. Артем Дзюба играл большую роль в успехах команды. Многое зависит от того, останется он или нет. Вся атака шла через него. В целом очень помог “Акрону” дебютировать в Премьер-лиге», — объяснил экс-полузащитник Metaratings.ru.
Подчеркнул: «молодые и звонкие» могут стать главным клубом Самарской области, но на это потребуется время. Примерно такого же мнения придерживается бывший футболист «Крыльев» Владислав Радимов.
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