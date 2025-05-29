Экс-игрок «Зенита» Файзулин уверен: будущее «Акрона» во многом зависит от Дзюбы

«Больше станет понятно после следующего сезона. Артем Дзюба играл большую роль в успехах команды. Многое зависит от того, останется он или нет. Вся атака шла через него. В целом очень помог “Акрону” дебютировать в Премьер-лиге», — объяснил экс-полузащитник Metaratings.ru.