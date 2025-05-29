Сколько дней будут отдыхать казахстанцы на Курбан айт

Как указано в календаре праздничных и выходных дней на официальном сайте «Электронного правительства», в 2025 году первый день Курбан айта приходится на пятницу, 6 июня. При этом, согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК, в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.
В законе предусмотрено, что когда этот праздник выпадает на субботу или воскресенье, он не переносится на следующий рабочий день. При этом, выпадая на будние дни, является выходным. Это значит, что на следующей неделе казахстанцев, помимо основных выходных, ждет дополнительный день отдыха — пятница, 6 июня.
До этого мы рассказывали, что Курбан айт — это один из самых больших мусульманских праздников. В переводе с арабского «Курбан айт» — «праздник жертвы». Он символизирует завершение паломничества в Мекку (Хаджа) — пятого столпа ислама после шахады, молитвы, милостыни и поста. Праздник призван повысить нравственность и религиозность человека.