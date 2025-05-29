Создан определяющий успеваемость студентов по подпискам в соцсетях ИИ

В частности, отличники часто подписываются на группы, связанные с научной и образовательной тематикой, и при этом они читают более сложные тексты и проявляют больше интереса к дискуссиям и глубокому анализу информации. В свою очередь, студенты с низкой успеваемостью чаще подписаны на развлекательные сообщества с фокусом на юмор, мемы, музыку и видеоигры, где больше проявлялись негативные эмоции и содержалось меньше информации.