Движение по улице Фурманова в Хабаровске перекроют со 2 июня

Напомним, с мая по август «Водоканал» проведёт капитальный ремонт на линии водоотведения по улице Марины Расковой и переулку Планерному. С 26 мая по 9 июля закроют проезд в районе дома № 30 В с перекрытием ½ проезжей части по ул. Марины Расковой и в районе дома № 30 с полным перекрытием проезжей части. С 10 июля по 23 августа полностью перекроют проезжую часть между домами № 17 — 19 по ул. Марины Расковой и половину проезжей части в районе дома № 9 по улице Марины Расковой и переулка Планерного.