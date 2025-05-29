Движение по улице Фурманова в Хабаровске перекроют со 2 июня

Дорогу в районе перекрёстка улиц Фурманова и Сурикова перекроют на 20 дней из-за ремонтных работ. В этом районе со второго июня начнётся ремонт тепломагистрали, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Движение в районе перекрёстка будет перекрыто со 2 по 22 июня на время замены сетей теплоснабжения, расположенных под землёй.
Дальневосточная генерирующая компания продолжает ремонт тепломагистрали. Замена старых труб, бывших в эксплуатации более 30 лет, идёт с 2023 года. В этом году планируют заменить трубы диаметром 1000 мм на отрезке в 132 метра вблизи домов № 7А и № 8 по ул. Фурманова.
Напомним, с мая по август «Водоканал» проведёт капитальный ремонт на линии водоотведения по улице Марины Расковой и переулку Планерному. С 26 мая по 9 июля закроют проезд в районе дома № 30 В с перекрытием ½ проезжей части по ул. Марины Расковой и в районе дома № 30 с полным перекрытием проезжей части. С 10 июля по 23 августа полностью перекроют проезжую часть между домами № 17 — 19 по ул. Марины Расковой и половину проезжей части в районе дома № 9 по улице Марины Расковой и переулка Планерного.