Книга «Три толстяка» Юрия Олеши попала под запрет в Беларуси

Белорусскими специалистами были выявлены расхождения с правилами безопасности издательской (книжной и журнальной) продукции. Например, пробел между словами в книгах для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта, но здесь кегль равен 4,51 миллиметра, а пробел между словами — от 1,5 до 2 миллиметров.