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Книга «Три толстяка» Юрия Олеши попала под запрет в Беларуси

Госстандарт Беларуси запретил продавать книгу Юрия Олеши «Три толстяка».

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси попала под запрет книга Юрия Олеши «Три толстяка». Издание включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Так, по запрет попала сказка «Три толстяка», которую выпустило российское издательство «Высшая школа» под торговой маркой «Умка». Причиной запрета стало несоответствие книги техническому регламенту Таможенного союза.

Белорусскими специалистами были выявлены расхождения с правилами безопасности издательской (книжной и журнальной) продукции. Например, пробел между словами в книгах для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта, но здесь кегль равен 4,51 миллиметра, а пробел между словами — от 1,5 до 2 миллиметров.

Из-за выявленных нарушений книгу «Три толстяка» запретили продавать в Беларуси.

Кроме того, Мининформ Беларуси предложил РФ обмениваться списками экстремистской литературы.

Напомним, не так давно книги Рю Мураками, Фредрика Бакмана и Норы Сакавич запретили распространять в Беларуси.

Еще в Беларуси эпидемиологи запретили продавать российские бумажные салфетки.