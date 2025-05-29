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Денис Кратюк рассказал, как режим ЧС поможет аграриям Крыма

Введение режима ЧС поможет аграриям Крыма избежать штрафов за недобор урожая.

Источник: Аргументы и факты

Министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк в эфире «Радио Крым» рассказал, как режим ЧС поможет аграриям Крыма.

По его словам, это даст возможность фермерам избежать штрафов за недобор урожая, получить отсрочки по лизинговым платежам и кредитам, а также упростит взаимодействие со страховыми компаниями.

Кратюк отметил, что главное — своевременно оплачивать необходимые суммы, чтобы избежать изъятия оборудования.

«Это позволяет аграриям финансовую нагрузку перенести на год, когда действительно будут деньги с точки зрения льготных кредитов», — добавил он.

Напомним, в четырех районах Крыма из-за гибели части урожая ввели режим ЧС. Это Нижнегорский, Красногвардейский, Советский и Белогорский районы.

Ранее мы писали, в апреле и в мае Крым «накрыли» три волны заморозков, в некоторых районах температура на почве держалась ночью около −5 градусов Цельсия. Сильно пострадали сады. К погодным неприятностям добавилась еще и засуха на почве, выявленная в двух районах.