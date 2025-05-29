Денис Кратюк рассказал, как режим ЧС поможет аграриям Крыма

Министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк в эфире «Радио Крым» рассказал, как режим ЧС поможет аграриям Крыма.
По его словам, это даст возможность фермерам избежать штрафов за недобор урожая, получить отсрочки по лизинговым платежам и кредитам, а также упростит взаимодействие со страховыми компаниями.
Кратюк отметил, что главное — своевременно оплачивать необходимые суммы, чтобы избежать изъятия оборудования.
«Это позволяет аграриям финансовую нагрузку перенести на год, когда действительно будут деньги с точки зрения льготных кредитов», — добавил он.
Напомним, в четырех районах Крыма из-за гибели части урожая ввели режим ЧС. Это Нижнегорский, Красногвардейский, Советский и Белогорский районы.
Ранее мы писали, в апреле и в мае Крым «накрыли» три волны заморозков, в некоторых районах температура на почве держалась ночью около −5 градусов Цельсия. Сильно пострадали сады. К погодным неприятностям добавилась еще и засуха на почве, выявленная в двух районах.