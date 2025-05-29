Денис Кратюк рассказал, как режим ЧС поможет аграриям Крыма

Ранее мы писали, в апреле и в мае Крым «накрыли» три волны заморозков, в некоторых районах температура на почве держалась ночью около −5 градусов Цельсия. Сильно пострадали сады. К погодным неприятностям добавилась еще и засуха на почве, выявленная в двух районах.