Цены на бензин в Прикамье остались стабильными, несмотря на общий рост по стране

Согласно данным Росстата, в Пермском крае с 20 по 26 мая 2025 года цены на бензин не изменились. Литр АИ-92 стоит 56,19 рублей, АИ-95 — 61,09 рублей, АИ-98 — 85,28 рублей, дизель — 71,85 рублей.
Это контрастирует с общей ситуацией в России, где средняя цена на бензин выросла на 6 копеек — до 59,84 рублей. В Приволжском федеральном округе рост составил 2 копейки — до 57,97 рублей.
Неделю назад «Комсомолка» сообщала о другой тенденции — с 13 по 19 мая 2025 года в Пермском крае было зафиксировано незначительное снижение средней стоимости бензина — на одну копейку.