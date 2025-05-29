39% самарских компаний проведут летние корпоративы в этом году

Почти половина предприятий, которые организовывали их в 2024-м, планирует повысить расходы на мероприятия.
Всего этим летом корпоративы хотят провести 39% местных компаний. Речь идет в том числе о пикниках и спортивных соревнованиях, фуршетах. В списке основных поводов: дни рождения фирм и профессиональные праздники.
При этом 45% организаций, которые готовили мероприятия в 2024-м, увеличат расходы. 32% надеются уложиться в рамках того года, 12% сократят траты.
«46% работодателей не планируют летние корпоративы, еще 15% пока не приняли окончательного решения», — добавили представители сервиса SuperJob.
Недавно писали, что 25% самарцев хотят руководить компанией, в которой сейчас работают.
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