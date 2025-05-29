Рособрнадзор запретил круглые столы на ЕГЭ

«По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — говорится в сообщении Рособрнадзора, передает ТАСС. Решение принято после поступления жалобы из Москвы на организацию рабочих мест во время экзамена по истории. Подобная расстановка мебели создает дискомфорт для участников и не соответствует установленным стандартам проведения экзамена.