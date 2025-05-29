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Рособрнадзор запретил круглые столы на ЕГЭ

Рособрнадзор официально исключил возможность проведения ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Решение принято после поступления жалобы из Москвы на организацию рабочих мест.

Рособрнадзор официально исключил возможность проведения ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами. Об этом сообщили в ведомстве.

«По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — говорится в сообщении Рособрнадзора, передает ТАСС. Решение принято после поступления жалобы из Москвы на организацию рабочих мест во время экзамена по истории. Подобная расстановка мебели создает дискомфорт для участников и не соответствует установленным стандартам проведения экзамена.

С 2025 года для участников ЕГЭ введен новый инструмент обратной связи: на каждом пункте проведения экзамена размещен QR-код, по которому можно оперативно сообщить о нарушениях через портал госуслуг. Все обращения автоматически направляются специалисту Рособрнадзора, ответственному за взаимодействие с региональными органами управления безопасностью.

Напомним, ранее в ходе проведения первых экзаменов, родители-наблюдатели на ЕГЭ выявили 115 случаев нарушений. В пунктах проведения единого государственного экзамена в первые дни присутствовали свыше четырех тысяч родителей выпускников.