Казанский лицеист Гимран Абдуллин стал учеником года Татарстана

Одиннадцатиклассник лицея-интерната № 2 Казани Гимран Абдуллин стал учеником года Татарстана. Об этом сообщили на чествовании победителей республиканских и всероссийских предметных олимпиад школьников и их наставников.
Особую награду татарстанских школьников Гимрану Абдуллину вручил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. По словам Абдуллина, есть возможность сделать великие дела. Нужно вместе убедиться, что победы на олимпиадах — не последнее высокое достижение.
Звание «Ученик года республики» присуждается учащимся, проявившим выдающиеся способности на состязаниях в рамках школьных предметов, а также по совокупности достижений в образовательном процессе.
Напомним, в Казани на ЕГЭ 2025 самыми популярными стали предметы математика и общество. Также выпускники школ для сдачи единого госэкзамена выбрали информатику.