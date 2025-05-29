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Казанский лицеист Гимран Абдуллин стал учеником года Татарстана

Особую награду татарстанских школьников ему вручил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

Источник: Комсомольская правда

Одиннадцатиклассник лицея-интерната № 2 Казани Гимран Абдуллин стал учеником года Татарстана. Об этом сообщили на чествовании победителей республиканских и всероссийских предметных олимпиад школьников и их наставников.

Особую награду татарстанских школьников Гимрану Абдуллину вручил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. По словам Абдуллина, есть возможность сделать великие дела. Нужно вместе убедиться, что победы на олимпиадах — не последнее высокое достижение.

Звание «Ученик года республики» присуждается учащимся, проявившим выдающиеся способности на состязаниях в рамках школьных предметов, а также по совокупности достижений в образовательном процессе.

Напомним, в Казани на ЕГЭ 2025 самыми популярными стали предметы математика и общество. Также выпускники школ для сдачи единого госэкзамена выбрали информатику.