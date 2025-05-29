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Новые электрички запустят из Астаны в Караганду и Боровое

Маршруты запустят в июле и сентябре 2025 года.

Источник: пресс-служба АО "Казахстан темир жолы"

АСТАНА, 29 мая — Sputnik. Новые электропоезда запустят из Астаны в Караганду и Боровое.

Об этом на брифинге рассказал председатель комитета железнодорожного и водного транспорта Жанибек Тайжанов.

Новый электропоезд по маршруту Караганды — Астана будет запущен с июля, его вместимость порядка 567 мест.

Дополнительный электропоезд по направлению Астана — Курорт Боровое вместимостью 360 пассажиров будет запущен в сентябре.

В Боровое с января уже ходит электричка, сформированная из новых вагонов. Время в пути следования составляет 2,5 часа.

Также Минтранс напомнил о том, что с 29 мая по 7 июня запущен пассажирский поезд Сиянь — Алматы, организованный в рамках года туризма Китая в Республике Казахстан.

Помимо этого, запущены туристические поезда «Jibek joly» и «Keruen Express» по направлению Алматы — Туркестан — Ташкент — Самарканд — Бухара.