Новые электрички запустят из Астаны в Караганду и Боровое

АСТАНА, 29 мая — Sputnik. Новые электропоезда запустят из Астаны в Караганду и Боровое.
Об этом на брифинге рассказал председатель комитета железнодорожного и водного транспорта Жанибек Тайжанов.
Новый электропоезд по маршруту Караганды — Астана будет запущен с июля, его вместимость порядка 567 мест.
Дополнительный электропоезд по направлению Астана — Курорт Боровое вместимостью 360 пассажиров будет запущен в сентябре.
В Боровое с января уже ходит электричка, сформированная из новых вагонов. Время в пути следования составляет 2,5 часа.
Также Минтранс напомнил о том, что с 29 мая по 7 июня запущен пассажирский поезд Сиянь — Алматы, организованный в рамках года туризма Китая в Республике Казахстан.
Помимо этого, запущены туристические поезда «Jibek joly» и «Keruen Express» по направлению Алматы — Туркестан — Ташкент — Самарканд — Бухара.