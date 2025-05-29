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Самарские спортсмены завоевали призовые места Кубка России по шашкам

Кубок России по 64-клеточным шашкам прошёл в Краснодарском крае.

Кубок России по 64-клеточным шашкам прошёл в Краснодарском крае. Мастера спорта из Самарской области показали высокие результаты:

— Мария Звада выиграла Кубок в классической программе, став первой.

— Олег Дашков завоевал бронзовое место среди мужчин, набрав одинаковое количество баллов с действующими чемпионами мира.

Второе место у женщин завоевала Жанна Саршаева из Ленинградской области, третье — Юлия Медведева из Калужской области.

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