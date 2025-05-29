Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилась петиция с призывом вернуть Осинькина на пост наставника «Крыльев»

Автор обратился к губернатору Вячеславу Федорищеву и напомнил: с отечественным специалистом в Самаре появилась «молодая и самобытная команда».

Автор обратился к губернатору Вячеславу Федорищеву и напомнил: с отечественным специалистом в Самаре появилась «молодая и самобытная команда».

Игорь Осинькин покинул «Крылья Советов» в конце нынешнего месяца. Официально — 27 мая. Вчера теперь уже экс-наставник волжан встретился с болельщиками на «Станкозаводе». Подробности — в нашем фоторепортаже.

А недавно на сайте Change.org появилась петиция с призывом вернуть специалиста.

«В свой первый год в ФНЛ игроки под его руководством установили множество рекордов и досрочно завоевали золотые медали Первенства. Впоследствии все свои четыре сезона “Крылья Советов” провели в РПЛ. За этот период было сыграно 194 матча. Из них: 85 — победных, ничейных — 35», — пишет автор обращения.

Добавил: с Осинькиным «зелено-бело-синие» выходили в финал Кубка России в 2021 году. Плюс увеличилась посещаемость, говорится в петиции.

«Талант Игоря Осинькина раскрылся в работе с молодыми футболистами, многие из которых попали в ведущие клубы чемпионата. Кроме того, большая часть получила приглашение в сборную именно из самарского клуба», — резюмировал автор.

До этого оставить тренера в «КС» призывал бывший губернатор 63-го региона Дмитрий Азаров.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!