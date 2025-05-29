Появилась петиция с призывом вернуть Осинькина на пост наставника «Крыльев»

Автор обратился к губернатору Вячеславу Федорищеву и напомнил: с отечественным специалистом в Самаре появилась «молодая и самобытная команда».
Игорь Осинькин покинул «Крылья Советов» в конце нынешнего месяца. Официально — 27 мая. Вчера теперь уже экс-наставник волжан встретился с болельщиками на «Станкозаводе». Подробности — в нашем фоторепортаже.
А недавно на сайте Change.org появилась петиция с призывом вернуть специалиста.
«В свой первый год в ФНЛ игроки под его руководством установили множество рекордов и досрочно завоевали золотые медали Первенства. Впоследствии все свои четыре сезона “Крылья Советов” провели в РПЛ. За этот период было сыграно 194 матча. Из них: 85 — победных, ничейных — 35», — пишет автор обращения.
Добавил: с Осинькиным «зелено-бело-синие» выходили в финал Кубка России в 2021 году. Плюс увеличилась посещаемость, говорится в петиции.
«Талант Игоря Осинькина раскрылся в работе с молодыми футболистами, многие из которых попали в ведущие клубы чемпионата. Кроме того, большая часть получила приглашение в сборную именно из самарского клуба», — резюмировал автор.
До этого оставить тренера в «КС» призывал бывший губернатор 63-го региона Дмитрий Азаров.
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