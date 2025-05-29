Появилась петиция с призывом вернуть Осинькина на пост наставника «Крыльев»

«В свой первый год в ФНЛ игроки под его руководством установили множество рекордов и досрочно завоевали золотые медали Первенства. Впоследствии все свои четыре сезона “Крылья Советов” провели в РПЛ. За этот период было сыграно 194 матча. Из них: 85 — победных, ничейных — 35», — пишет автор обращения.