Огромное сухое дерево рухнуло на жилую двухэтажку в Ростовской области

Еще один похожий случай накануне отметили в поселке Донском Зерноградского района, там упавшее дерево быстро распилили. Это не единственные подобные происшествия в регионе после усиления ветра. К слову, в Ростове-на-Дону из-за упавших деревьев пострадали несколько человек.