Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огромное сухое дерево рухнуло на жилую двухэтажку в Ростовской области

В Зернограде сильный ветер повалил дерево на жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

В Зернограде на угол жилой двухэтажки и ларек рухнуло огромное дерево. Фотографии с места происшествия сегодня, 29 мая, опубликовали в группе VK районного управления по делам ГО и ЧС.

Судя по снимкам, ветер повалил сухое дерево, которое росло на аллее перед домом. Ветви исполина достали до одного из окон, но стекло чудом осталось целым. Предварительно, пострадавших среди людей не оказалось. Спасатели уточнили, что инцидент произошел на улице Карла Маркса.

Еще один похожий случай накануне отметили в поселке Донском Зерноградского района, там упавшее дерево быстро распилили. Это не единственные подобные происшествия в регионе после усиления ветра. К слову, в Ростове-на-Дону из-за упавших деревьев пострадали несколько человек.

Всех жителей Ростовской области просят быть осторожными во время стихии. Нужно держаться в отдалении от деревьев и легких конструкций. Нельзя подходить близко к раскачивающимся вывескам и оборванным проводам.

Подпишись на нас в Telegram.