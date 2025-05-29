Мощные торфяные залежи помогают сохранять вечную мерзлоту в Арктической зоне

«В настоящее время состояние вечной мерзлоты на торфяниках ЯНАО довольно стабильное. Но оно может измениться — в случае продолжающегося роста температур и усиления антропогенного вмешательства. При этом изменения будут происходит по-разному, в зависимости от того или иного ландшафта и элемента микрорельефа. Так, добыча полезных ископаемых, строительство дорог, выпас оленей приводят к нарушению целостности почв и появлению растительности. Подтверждением этого является процесс распространения кустарников в Арктике», — отмечается в сообщении.