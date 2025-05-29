Мощные торфяные залежи помогают сохранять вечную мерзлоту в Арктической зоне

ТОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Состояние вечной мерзлоты на торфяниках в Арктической зоне России довольно стабильное, однако под влиянием антропогенного фактора баланс может нарушиться, выяснили ученые Томского государственного университета (ТГУ) во время многолетних наблюдений в ЯНАО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Сотрудники лаборатории «БиогеоКлим» ТГУ установили термодатчики на научной станции «Ханымей» в Арктической зоне России (ЯНАО) и в течение 10 лет круглогодично снимали показатели на нескольких типах болотных ландшафтов: плоскобугристых и крупнобугристых болотнах, а также на хасыреях — котловинах бывших озер, образовавшихся в результате таяния и проседания вечной мерзлоты, со временем потерявших воду.
«Ученые выяснили, что самые низкие значения фиксировались на буграх плоско- и крупнобугристых торфяников. Здесь же отмечались наибольшие температурные перепады между разными элементами микрорельефа. Мощные торфяные залежи и выпуклые формы бугров, которые не накапливают большого количества снега и способствуют сбросу воды, надежно защищают вечную мерзлоту. В свою очередь, почвы соседних топей оказались намного теплее в силу большого количества воды в них и более мощного снежного покрова зимой», — сказано в сообщении.
По словам старшего научного сотрудника лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Татьяны Раудины, торфяники южной границы спорадической криолитозоны быстрее других экосистем реагируют на изменение внешних условий окружающей среды, в том числе и изменение климата. Вместе с тем они достаточно разнообразны по морфологии, растительному покрову и гидрологии и соответственно, отличаются как различным термических состоянием, так и реакцией на внешние факторы.
«Самыми благоприятными по температурному режиму, промерзающими лишь на 30 см, оказались почвы котловин обсохших озер (хасыреев), что обусловлено их высокой обводненностью, отсутствием торфяного слоя и эффективной термоизоляции в виде мощного снега, задерживающегося на высокой осоке. Мы видим, что даже в пределах небольшого торфяника температурные режимы почв могут сильно различаться на расстоянии всего нескольких метров, что создает впечатление их нахождения в разных природно-климатических зонах», — сказала Раудина.
Состояние мерзлоты стабильное.
По мнению ученых, с продолжающимся потеплением климата толщина активного слоя увеличится, что приведет к большему накоплению надмерзлотной воды, которая, в свою очередь, еще более усугубляет процессы таяния. При этом максимальное увеличение деятельного слоя будет происходить в периферийных зонах торфяника.
«В настоящее время состояние вечной мерзлоты на торфяниках ЯНАО довольно стабильное. Но оно может измениться — в случае продолжающегося роста температур и усиления антропогенного вмешательства. При этом изменения будут происходит по-разному, в зависимости от того или иного ландшафта и элемента микрорельефа. Так, добыча полезных ископаемых, строительство дорог, выпас оленей приводят к нарушению целостности почв и появлению растительности. Подтверждением этого является процесс распространения кустарников в Арктике», — отмечается в сообщении.
Результаты исследования ученые представили в журнале Geoderma (Q1). Исследования проводятся при поддержке РНФ.
Исследования Арктики.
Для изучения трансформации климата и ее влияния на экологию и качество жизни человека в Томске в рамках мегагранта при поддержке правительства РФ была создана лаборатория «БиоГеоКлим». Научным руководителем лаборатории является ученый ТГУ и обсерватории Миди-Пиринейз (Тулуза, Франция) Олег Покровский. Оборудование для проведения исследований цикла углерода и мониторинга эмиссии парниковых газов ранее было закуплено в России, Японии, США, Финляндии, Германии, Чехии в рамках программы обновления приборной базы нацпроекта «Наука и университеты».