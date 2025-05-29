«Со временем приобрести». Лукашенко назвал условия продажи в рассрочку арендного жилья в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение правительству рассмотреть возможность продажи в рассрочку арендного жилья белорусам, сообщает БелТА.
Этот вопрос подняли на первом совещании с обновленным Кабмином, которое Александр Лукашенко проводит 29 мая в прямом эфире белорусского телевидения.
В частности, на совещании белорусским лидером было поручено четко и понятно отрегулировать все положения, касающиеся условий передачи и требований к претендентам на арендное жилье. Так, Лукашенко высказался и о возможности рассрочки при покупке арендного жилья.
— Надо четко отрегулировать: где, кто, насколько быстро и на каких условиях может претендовать на арендное жилье. И со временем приобрести его по желанию в собственность. Причем даже в рассрочку, — сказал он.
Рассрочка при покупке арендного жилья в Беларуси, как подчеркнул Лукашенко, является особенно важной для небольших населенных пунктов — до 20 тысяч человек.
-Это и будет хорошим стимулом для людей, — уверен президент.
Далее Александр Лукашенко заметил, что подобный принцип не будет сложным. Белорусы, проработав определенное количество лет, например 10 или 15, без перерыва в организации, предоставившей жилье в аренду, получат право выкупить его в собственность. И назвал это принципиальным вопросом, по которому очень много дискуссий.
— Люди ставят перед нами этот вопрос, — указал глава республики правительству.
Таким образом Александр Лукашенко сказал отрегулировать предоставление и выкуп арендного жилья в Беларуси: «Где, кто и на каких условиях».
Но еще займы под залог единственного жилья могут быть запрещены в Беларуси.