Прикамца будут судить за серию краж из садовых домиков

Полицейские установили, что фигурант на протяжении года незаконно проникал в садовые домики, похищал электроинструменты, одежду, продукты. На его счету десять эпизодов, общий размер причиненного материального ущерба превысил 250 тысяч рублей. Похищенное имущество злоумышленник продавал, а деньги тратил на свои нужды.