Прикамца будут судить за серию краж из садовых домиков

В Березниках завершено расследование уголовного дела по признакам кражи с незаконным проникновением в жилище. В преступлении обвиняют ранее судимого 50-летнего гражданина без определенного места жительства, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Полицейские установили, что фигурант на протяжении года незаконно проникал в садовые домики, похищал электроинструменты, одежду, продукты. На его счету десять эпизодов, общий размер причиненного материального ущерба превысил 250 тысяч рублей. Похищенное имущество злоумышленник продавал, а деньги тратил на свои нужды.
Правоохранители установили местонахождение предполагаемого виновника и задержали его. На время предварительного следствия мужчину поместили под арест. Теперь уголовное дело рассмотрит суд.