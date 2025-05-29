Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прикамца будут судить за серию краж из садовых домиков

В Березниках завершено расследование уголовного дела по признакам кражи с незаконным проникновением в жилище.

В Березниках завершено расследование уголовного дела по признакам кражи с незаконным проникновением в жилище. В преступлении обвиняют ранее судимого 50-летнего гражданина без определенного места жительства, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Полицейские установили, что фигурант на протяжении года незаконно проникал в садовые домики, похищал электроинструменты, одежду, продукты. На его счету десять эпизодов, общий размер причиненного материального ущерба превысил 250 тысяч рублей. Похищенное имущество злоумышленник продавал, а деньги тратил на свои нужды.

Правоохранители установили местонахождение предполагаемого виновника и задержали его. На время предварительного следствия мужчину поместили под арест. Теперь уголовное дело рассмотрит суд.