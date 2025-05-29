«Я просто запомнила его глаза»: история последней любви Анастасии Заворотнюк

Ровно год назад не стало актрисы Анастасии Заворотнюк, которая ушла из жизни из-за страшного недуга — глиобластомы. Звезда долго боролась с болезнью. Все это время рядом с ней находился любящий муж, фигурист Петр Чернышев. Он всеми силами пытался продлить ей жизнь, оберегал и поддерживал до самой смерти. Эта любовь была далеко не первой в судьбе артистки и фигуриста, но именно она согревала их в самые тяжелые годы жизни и помогала противостоять болезни на протяжении пяти лет. История любви Заворотнюк и Чернышева — в материале «Вечерней Москвы».
«Я просто запомнила его глаза».
С будущим мужем Анастасия познакомилась в 2007 году на съемках передачи «Танцы на льду. Бархатный сезон».
— Впервые мы увиделись в первый съемочный день, который всегда бывает очень суматошным. Я пробегала мимо участников, будучи уже в платье для съемок, с уложенными волосами, и увидела молодого человека. Мы встретились взглядом, и я почувствовала: мое. Это было похоже на электрический разряд. Даже не помню, поздоровались мы или нет. Я просто запомнила его глаза, — говорила потом Анастасия в интервью.
В том шоу партнершей Чернышева была певица Юлия Ковальчук, многим поклонникам и вправду так полюбилась эта пара, что они приписывали им роман. Однако сами коллеги опровергали эти слухи.
— Отношения очень близкие на льду, — рассказывал Чернышев на пресс-конференции.
А вот между Анастасией и Петром на проекте промелькнула искра. Сначала они начали общаться как коллеги, затем завязалась дружба, которая переросла в любовь уже на другом значимом шоу для пары — «Ледниковом периоде». Здесь же Чернышев публично заявил о намерении взять в жены Анастасию, исполнив для нее танец-предложение, который ставил фигурист и хореограф Илья Авербух.
— В «Ледниковом периоде» Настя преодолела свой страх, встав на коньки и сделав тем самым шаг навстречу будущему мужу, в которого она была безумно влюблена, — вспомнил Авербух в своих социальных сетях.
Хотя само предложение руки и сердца фигурист сделал Анастасии еще на отдыхе в Сардинии. В тот вечер они пошли к морю купаться. Когда актриса осталась на берегу, фигурист еще плавал, а затем вынырнул из воды с кольцом в руках. Свадьбу влюбленные сыграли уже в сентябре 2008 года, торжество было скромным. Сначала они просто расписались в загсе, а чуть позже провели празднование для близких гостей. Клятву перед богом пара дала уже в Крыму.
— Первый раз все было так, как я мечтала! И белое платье, и даже лимузин! Все, как хотелось и как должно быть, — делилась эмоциями Анастасия.
Для обоих этот союз был не первым, но судьбоносным. Анастасия уже воспитывала дочь Анну и сына Майка от второго брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.
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А Петр был в разводе с фигуристкой Натальей Анненко, с которой прожил в браке семь лет, но детей у них не было.
Нового избранника звездной мамы дети Анастасии быстро стали считать своей семьей.
Рождение дочери.
Знаменитые супруги часто появлялись на публике вместе, посещали ковровые дорожки и светские мероприятия, вели совместные программы. Их лица сияли, когда они смотрели друг на друга и держали свои руки сплетенными, а люди нередко называли их одной из самых красивых пар шоу-бизнеса.
Казалось, такая любовь не могла не подарить начало новой жизни, и в 2018 году актриса объявила о рождении дочери. В интервью изданию Hello артистка призналась, что окончательную уверенность в желании родить третьего ребенка в ней посеяло ледовое шоу «Руслан и Людмила», где ее муж исполнял главную роль вместе с Татьяной Навкой:
— И вот премьера. Я вижу, что все удалось, все прекрасно. Успех, аплодисменты. И в финале на лед выходит маленькая Надя Пескова — очаровательный ребенок с огромными синими глазами, косичками… И в этот момент волнение отпустило меня, вместе с радостью вдруг накрыло абсолютное понимание, что я больше не могу без такой же маленькой девочки. Внутри созрела решимость, все кричало: «Дайте мне это!».
Осенью 2018 года у пары появилась дочь. Ее назвали Милой. Анастасия и Петр недолго скрывали дочь от публики, первые снимки девочки показали уже через четыре месяца после ее рождения. В этот момент казалось, что жизнь артистки сложилась: она построила карьеру, обрела счастье в браке и вновь стала мамой.
Страшный диагноз и последние годы жизни.
Однако счастье длилось недолго. Жизнь Анастасии и ее семьи разделилась буквально на до и после, когда в 2019 году ей поставили страшный диагноз — опухоль головного мозга. Сначала о проблемах со здоровьем артистки молчало почти все ее окружение. Но позднее продюсер Андрей Разин открыто озвучил диагноз — глиобластома.
С этого момента актриса перестала выходить на связь, а близкие скрывали подробности ее самочувствия и лечения.
Каждую минуту поддерживал и оберегал ее любящий муж, который полностью погрузился в работу, чтобы обеспечить достойное лечение для Анастасии. В свободное время он находился рядом с супругой и детьми.
О том, как трепетно Чернышев относился к актрисе и ее самочувствию, можно судить и по тому, что в Сеть не просочилась никакая информация о ее состоянии. Так, благодаря любящему мужу и семье Анастасию запомнили красивой, молодой женщиной, которую не тронула страшная болезнь.
Все верили в то, что болезнь отступит и Анастасия будет жить. Однако чуда не произошло, а страшный диагноз с каждым днем забирал все больше сил у актрисы. Несмотря на многочисленные молитвы близких и поклонников, Анастасия не смогла преодолеть болезнь.
Она ушла из жизни на руках Петра в ночь на 30 мая 2024 года. Убитый горем супруг провожал возлюбленную в последний путь не скрывая слез.
Как пережить утрату любимого.
Как считает психотерапевт, психиатр Елизавета Жесткова, когда человек тяжело болен, его близкие невольно готовы к самому тяжелому исходу.
— Конечно, в ситуации с Анастасией ее муж понимал, что она тяжело болеет и, вероятнее всего, скоро уйдет. Поэтому, конечно, морально готовился. Но полностью быть готовым к такому все равно невозможно, даже когда ты знаешь тяжесть болезни, — заверила врач.
Уже после потери близкого человека состояние горя от утраты длится в норме около года, сообщила Жесткова.
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— В первое время человек всегда находится в состоянии острой реакции, когда он не понимает, что потерял близкого, и не осознает этого. Ему кажется: это что-то нереальное. Хотя после 40 дней со дня смерти человека людям бывает даже тяжелее, чем в первые дни, — пояснила психиатр.
Если после утраты человек долгое время совершенно не может справиться со своим состоянием, Жесткова порекомендовала обращаться к специалисту.
— В случаях, когда вы не можете есть, спать, работать, и так проходит неделя за неделей, конечно, нужно обратиться за помощью к психиатру и за помощью к психологу, к психотерапевту, — сказала специалист.
По словам психолога, психиатра Евгения Фомина, пережив острую фазу потери, человек может заполнять освободившееся пространство в своей жизни тем, что его отвлекает.
— Освободившееся время обязательно должно быть заполнено работой или любимыми занятиями, чтобы этот промежуток не заполнился сожалением, скорбью, — считает Фомин.
Также собеседник «ВМ» посоветовал не сдерживать эмоции, когда человек переживает утрату любимого.
— Наоборот, нужно дать себе прожить все пять стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Это позволит быстрее смириться с тем, что любимого человека больше нет рядом. Если же мы не позволяем себе выпустить эмоции, поплакать или покричать, то состояние утраты может затянуться на долгие годы, — предупредил Фомин. — Эти эмоции требуются, чтобы пережить тяжелое состояние. Чем более открыт человек в проживании своего горя, тем быстрее рана затянется. Если же он по капле проявляет эмоции, то последствия этой травмы будут ощущаться очень долго.
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