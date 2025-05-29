«Я просто запомнила его глаза»: история последней любви Анастасии Заворотнюк

— Наоборот, нужно дать себе прожить все пять стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Это позволит быстрее смириться с тем, что любимого человека больше нет рядом. Если же мы не позволяем себе выпустить эмоции, поплакать или покричать, то состояние утраты может затянуться на долгие годы, — предупредил Фомин. — Эти эмоции требуются, чтобы пережить тяжелое состояние. Чем более открыт человек в проживании своего горя, тем быстрее рана затянется. Если же он по капле проявляет эмоции, то последствия этой травмы будут ощущаться очень долго.