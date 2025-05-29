В вузах Новосибирской области рассказали о количестве бюджетных мест

Новосибирские ВУЗы готовятся к старту приёмных кампаний. В ходе пресс-конференции ТАСС представители нескольких образовательных учреждений рассказали о количестве бюджетных мест.
Так, НГТУ готов принять на бюджетной основе 2 300 абитуриентов на первый курс и 900 в магистратуру и аспирантуру. Отмечается, что самый серьёзный конкурс приходится на информатику. Особый интерес у поступающих к робототехнике, конструированию, инженерии, автоматизации. Представитель университета посоветовал обратить внимание на возможности целевого набора от предприятий. Ожидаются 58 студентов из Африки.
2 108 бюджетных мест открыты в НГУ. Много абитуриентов нацелены на лингвистику, экономику, востоковедение, менеджмент, юриспруденцию, туризм. Порой конкурс может достигать 50 человек на место.
Из нововведений — не нужно подавать оригинал документа. Достаточно согласия на зачисление.