Момент гибели ветерана СВО Гурциева в Ставрополе попал на видео

Заур Гурциев и Никита Пеньков, по данным Mash, были знакомы. Пеньков в 2023-м работал в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю. Десять лет назад он служил в ВДВ. Также Telegram-канал сообщил, что Никита включен в черный список ЦБ — за подозрение в отмывании денег. Со слов соседей, Никита был странным, но вежливым и передвигался исключительно на такси.