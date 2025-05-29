Момент гибели ветерана СВО Гурциева в Ставрополе попал на видео

В Ставрополе в результате мощного взрыва погиб первый замглавы города, участник программы «Время героев» и ветеран спецоперации Заур Гурциев. По предварительной информации, взрывное устройство находилось на теле молодого человека, с которым встретился погибший. Момент ЧП попал на видео, правоохранители возбудили уголовные дела по статьям об убийстве двух лиц общеопасным способом и незаконном хранении взрывных устройств.
Что случилось.
29 мая у многоквартирного дома на улице Чехова в Ставрополе обнаружили тела двух мужчин с множественными повреждениями. Следственный комитет возбудил уголовные дела по части 2 статьи 105 и части 1 статьи 222.1 УК (убийство двух лиц общеопасным способом, а также незаконное приобретение и хранение взрывных устройств), сообщили в пресс-службе ведомства.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что ~погибшим оказался ветеран СВО и участник программы «Время героев»~.
«Уважаемые земляки! С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы “Время Героев” Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал глава региона.
На месте происшествия работают спецслужбы и правоохранительные органы.
«Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины. Обстановка в городе спокойная. Ситуация на контроле», — добавил Владимир Владимиров.
«Интерфаксу» в правоохранительных органах рассказали, что у одного из мужчин с собой была граната.
Взорвавшего Гурциева мужчину могли использовать.
В сети появилось видео взрыва, в результате которого погиб Гурциев. Ветеран СВО встретился с молодым человеком с сумкой через плечо. Спустя несколько секунд прогремел взрыв.
Как выяснил Telegram-канал Baza, взрывное устройство находилось на 29-летнем Никите Пенькове. Источники предположили, что ~мужчину могли использовать «втемную»: он мог не догадываться, что произойдет взрыв.~
Собеседники издания добавили, что ~Гурциев сам приехал к дому, где в начале мая арендовал квартиру Пеньков~.
«Следователи считают, что взрывное устройство находилось на самом Пенькове. В результате взрыва Никиту разорвало на части, Заур же был жив еще некоторое время», — отметили журналисты.
Заур Гурциев и Никита Пеньков, по данным Mash, были знакомы. Пеньков в 2023-м работал в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю. Десять лет назад он служил в ВДВ. Также Telegram-канал сообщил, что Никита включен в черный список ЦБ — за подозрение в отмывании денег. Со слов соседей, Никита был странным, но вежливым и передвигался исключительно на такси.
Правоохранители провели ~обыски в квартире Никиты Пенькова, однако не обнаружили там взрывчатых веществ, зато изъяли ноутбук и два телефона, чтобы выяснить, договаривались ли мужчины о встрече. По одной из версий, СВУ могли привести в действие дистанционно~.
Политолог Дмитрий Владимиров назвал гибель Гурциева терактом.
«За переговорами о мире мы все как-то позабыли о той звериной сущности киевского режима, которая проявляется в ночных обстрелах российских регионов, [сбросах] боевых дронов и, наконец, диверсиях на нашей земле. Следствию еще предстоит выяснить все обстоятельства случившегося в Ставропольском крае, но одно можно сказать точно: расслабляться нельзя, враг по-прежнему жесток и коварен», — заявил он.
Что известно о Зауре Гурциеве.
Гибель ветерана СВО подтвердили и в пресс-службе программы «Время героев».
«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью не стало участника первого потока программы “Время героев”, первого заместителя главы города Ставрополя, майора Заура Александровича Гурциева. Заур был добрым и открытым человеком, готовым прийти на помощь любому, кто в ней нуждался. Он доблестно защищал свое Отечество и никогда не терял силы духа», — отметили там.
Гурциев родился в 1990 году во Владикавказе, его детство прошло в Ставрополе. В 2007-м он отправился в армию, в 22 года окончил Военную академию связи в Санкт-Петербурге, получив должность инженера радиосвязи, радиовещания и телевидения.
За годы службы мужчина получил орден «За военные заслуги» и стал кавалером ордена Мужества. Гурциева награждали медалями Жукова, Суворова, а также «за заслуги перед Отечеством» I и II степени.
Военный руководил воздушной частью операции по взятию Мариуполя, сообщил Telegram-канал Baza. Первым замглавы Ставрополя Заур Гурциев стал в сентябре прошлого года.